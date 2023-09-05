BEDAŞ uyardı! İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi bekleniyor!

5 Eylül tarihinde İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleşecek olan BEDAŞ tarafından planlanmış elektrik kesintileri, şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını etkileyebilir. Planlı kesintiler, elektrik altyapısının bakımı ve geliştirilmesi için önemlidir, ancak bu durum günlük aktivitelerimizi ve işlerimizi planlamamızı zorlaştırabilir. İstanbul'daki bu planlı elektrik kesintileri, ilçe ilçe ve saat saat belirlenmiş durumda. İşte İstanbul'da 5 Eylül tarihinde beklenen planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları.

5 EYLÜL'DE HANGİ İLÇELERDE SAAT KAÇTA ELEKTRİK KESİLECEK?

BAĞCILAR

KİRAZLI Mah. 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇINAR Mah. 09:00:00 -11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNEŞLİ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNEŞLİ Mah. 09:00:00 -17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

KOCASİNAN MERKEZ Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER Mah. ve SİYAVUŞPAŞA Mah. 10:00:00 - 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER Mah. 11:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

ŞENLİKKÖY Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

OSMANİYE Mah. ve YENİMAHALLE Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CEVİZLİK Mah. ve YEŞİLKÖY Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLKÖY Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CEVİZLİK Mah. ve SAKIZAĞACI Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞENLİKKÖY Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARTALTEPE Mah., YEŞİLKÖY Mah. ve ZUHURATBABA Mah. 10:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

DEREAĞZI Mah. ve GÜRPINAR Mah. 09:00:00 - 05/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

CAMİİKEBİR Mah., KADIMEHMET EFENDİ Mah., KEÇECİ PİRİ Mah., KULAKSIZ Mah., KÜÇÜK PİYALE Mah. ve PİYALEPAŞA Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PİRİPAŞA Mah. 09:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAPTANPAŞA Mah. ve PİYALEPAŞA Mah. 09:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BAHÇELİEVLER Mah. ve YENİMAHALLE Mah. 10:00:00 - 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER Mah., KUMBURGAZ Mah., YENİMAHALLE Mah. 12:30:00 - 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

KAVAKLI Mah. ve İNCEĞİZ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER Mah. 09:00:00 -17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

KAZIM KARABEKİR Mah. 10:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TUNA Mah. 11:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NAMIK KEMAL Mah. ve SAADETDERE Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKÇABURGAZ Mah. ve OSMANGAZİ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKÇABURGAZ Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEHMET AKİF ERSOY Mah. ve MEHTERÇEŞME Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

TOPÇULAR Mah. 10:00:00 -13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

ALİ KUŞÇU Mah. ve ZEYREK Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALİ KUŞÇU Mah. ve ZEYREK Mah. 09:00:00 -15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEVLANAKAPI Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CİBALİ Mah. 09:00:00 -15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

MEHMET AKİF Mah. 00:01:00 -06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CENNET Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

MASLAK Mah. 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAZIM KARABEKİR PAŞA Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAZIM KARABEKİR PAŞA Mah. 9:00:00 -16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

GÜMÜŞYAKA Mah. 09:00:00 -17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FENER Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH Mah. ve SELİMPAŞA Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FEVZİPAŞA Mah. 09:00:00 -17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

FULYA Mah. 09:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FULYA Mah. 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

MERKEZ Mah., SULTANÇİFTLİĞİ Mah. ve İSMETPAŞA Mah. 09:00:00 -14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU