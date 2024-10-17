Bartın'da feci trafik kazası! Yaralılar var

Bartın'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Y. (36) idaresindeki 06 DMD 934 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Zeki K. (63) yönetimindeki 74 BG 282 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, S.Ç. ile Z.B. (5) yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.