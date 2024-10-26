Bartın'da maden göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, Hema Tarlaağzı köyündeki maden ocağının -300 kotundaki üretim panosunda tavan çökmesi sonucu gerçekleşti. Göçük altında kalan 37 yaşındaki madenci Ferdi Tayyar, yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu ocaktan ağır yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine sevk edilen Tayyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tayyar’ın henüz bir ay önce evlendiği öğrenildi.