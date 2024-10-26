Bartın'da maden göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti

Bartın’da Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir madenci hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bartın'da maden göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti
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Olay, Hema Tarlaağzı köyündeki maden ocağının -300 kotundaki üretim panosunda tavan çökmesi sonucu gerçekleşti. Göçük altında kalan 37 yaşındaki madenci Ferdi Tayyar, yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu ocaktan ağır yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine sevk edilen Tayyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tayyar’ın henüz bir ay önce evlendiği öğrenildi.

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