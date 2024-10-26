TUSAŞ saldırganlarının, aileleri tarafından teşhisinin yapılması bekleniyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki tesislerine düzenlenen bombalı saldırıda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespiti, ailelerinden alınacak DNA örnekleriyle yapılacak.
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23 Ekim'de, PKK'lı teröristler "Rojger" kod adlı Ali Örek ve "Asya Ali" kod adlı Mine Sevjin Alçiçek, gerçekleştirdikleri saldırı sonrasında etkisiz hale getirilmiş ve cesetleri Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderilmişti. DNA testi ve kimlik tespiti için ailelerinin Ankara'ya geleceği öğrenildi.
Cenazelerin 15 gün içinde teslim alınmaması durumunda ise kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.