TUSAŞ saldırganlarının, aileleri tarafından teşhisinin yapılması bekleniyor

23 Ekim'de, PKK'lı teröristler "Rojger" kod adlı Ali Örek ve "Asya Ali" kod adlı Mine Sevjin Alçiçek, gerçekleştirdikleri saldırı sonrasında etkisiz hale getirilmiş ve cesetleri Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderilmişti. DNA testi ve kimlik tespiti için ailelerinin Ankara'ya geleceği öğrenildi.

Cenazelerin 15 gün içinde teslim alınmaması durumunda ise kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.