Başakşehir'de İETT sürücüsünü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de İETT şoförünün bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Başakşehir'de İETT sürücüsünü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kayaşehir ile Yenibosna arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat K. ile yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Otomobilin sürücüsü A.Ö. ve yanındaki oğlu M.Y.Ö, Kayaşehir Polis Merkezi durağında araçlarından inerek otobüse bindi.

Baba-oğul, otobüsün sürücüsü Mahmut Murat K.'ye saldırırken, araya giren bazı yolcular saldırganları durdurmaya çalıştı.

Bu sırada M.Y.Ö, Mahmut Murat K'yi göğsünden bıçakladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şoförün tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan baba-oğul polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden M.Y.Ö. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin şoföre saldırı anı otobüsteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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# başakşehir # iett
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