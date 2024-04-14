Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, başıboş köpeklerin ahıra girip küçükbaş hayvanlara saldırması sonucu 45 oğlak telef oldu.

Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti

Kulp ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Zekariya Erdemci’ye ait bir ahıra başıboş köpekler girdi. Ahırdaki küçükbaş hayvanlara saldıran köpekler, 45 oğlağı telef etti.

Hayvan sahibi Erdemci, sabah saatlerinde rutin kontrol için ahırına girdiğinde tüm hayvanlarının yerde yattığını fark etti.

Yakından incelediğinde hayvanlarının darbe aldığını ve 45 oğlağın telef olduğunu gördü. Erdemci, durumu mahalle muhtarı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken Erdemci, daha önce ilçe merkezinde benzer olaylar yaşandığını belirtti. Ayrıca, ahırını güçlendirmek için önlemler aldığını, ancak köpeklerin tellerin altından toprak kazarak ahıra girmeyi başardığını ve bu durumun ailesiyle birlikte ciddi maddi sıkıntılara yol açtığını söyledi.

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# Başıboş köpek
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