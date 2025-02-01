Başkale'de yangın paniği! Elektrik trafosunda yangın çıktı

Van'ın Başkale ilçesindeki Yeni Mahalle'de, elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi ve kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar başlatıldı.