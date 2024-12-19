Başkent Ankara'da yoğun sis etkili oldu

Başkent Ankara'da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Gece yarısından itibaren kentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Başkent Ankara'da yoğun sis etkili oldu
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Başkent Ankara'da vatandaşlar yeni güne yoğun sis altında başladı. Kentin bazı bölgelerinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi düştü. Sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte ilerlemeye çalıştı.

Başkent Ankara'da yoğun sis etkili oldu - Resim : 1

Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sisin akşam yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ile yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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