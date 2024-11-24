Başkentray rekor kırdı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu yolcu sayısını açıkladı

Başkentray'ın 20 Kasım Çarşamba günü yolcu rekoru kırdığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Başkentray rekor kırdı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu yolcu sayısını açıkladı
Yayınlanma:

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray'ın 20 Kasım Çarşamba günü yolcu rekoru kırdığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray'ın, açılışından bu yana 104 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Başkentray'ın, tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, "Başkentray, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını belirterek, Ankara'daki ekiplerin yolcu taleplerini dikkatle izlediğini ve sefer sıklığını buna göre planladığını kaydetti.

Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan çalışmaların hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getirdiğini aktaran Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor! Yangında 36 saat geride kaldıBeylikdüzü'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor! Yangında 36 saat geride kaldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

başkentray Abdulkadir Uraloğlu ankara
Günün Manşetleri
Çin heyetinden Doğu Perinçek'e ziyaret
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Özgür Özel'den yeni anayasa açıklaması
Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı
Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
9 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi
AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı
Max Verstappen, F1'de 4. şampiyonluğunu kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı
Çok Okunanlar
Kars'ta gece şiddetli deprem Kars'ta gece şiddetli deprem
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı
Afyonkarahisar'da feci kaza Afyonkarahisar'da feci kaza
Türk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti Türk sinemasının emektarı Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak