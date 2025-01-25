Batman’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Batman’daki bir apartmanın 3. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen 53 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
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Olay, Batman’ın Aydınlık Evler Mahallesi’nde yaşandı. 53 yaşındaki Gülistan Yılmaz, ikamet ettiği apartmanın 3. katındaki balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman İluh Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Gülistan Yılmaz hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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