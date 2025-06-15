Batman'da inşaat halindeki balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı
Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı Köyü’nde, henüz yapım aşamasındaki bir evin balkonunun çökmesi büyük bir faciaya neden oldu. 12, 17 ve 26 yaşlarındaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, 7 kişi de yaralandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Olay, Beşiri ilçesine bağlı Atbağı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz taşıyıcı destekleri tamamlanmamış bir balkon, üzerine çıkan kalabalık bir grubun ağırlığına dayanamayarak aniden çöktü. Çökme esnasında balkonun altında bulunan ve oturan kişilerin büyük kısmı enkaz altında kaldı.
Batmanburada.com'un haberine göre, meydana gelen kazada 12, 17 ve 26 yaşlarında üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı