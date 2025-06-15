Batman'da inşaat halindeki balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı Köyü’nde, henüz yapım aşamasındaki bir evin balkonunun çökmesi büyük bir faciaya neden oldu. 12, 17 ve 26 yaşlarındaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, 7 kişi de yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman'da inşaat halindeki balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Atbağı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz taşıyıcı destekleri tamamlanmamış bir balkon, üzerine çıkan kalabalık bir grubun ağırlığına dayanamayarak aniden çöktü. Çökme esnasında balkonun altında bulunan ve oturan kişilerin büyük kısmı enkaz altında kaldı.

Batmanburada.com'un haberine göre, meydana gelen kazada 12, 17 ve 26 yaşlarında üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 

Yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Buğday tarlasında yangın! Alevler 150 dekar alanı küle çevirdiBuğday tarlasında yangın! Alevler 150 dekar alanı küle çevirdiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

batman
Günün Manşetleri
Trafikte büyük denetim dalgası
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama
İran’dan Tel Aviv’e yıkıcı füze operasyonu
İran'a saldılar basına nasıl yansıdı?
Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
Çok Okunanlar
İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
İslam Memiş’ten gram altın ve gümüş uyarısı İslam Memiş’ten gram altın ve gümüş uyarısı
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?