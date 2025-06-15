Batman'da inşaat halindeki balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Atbağı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz taşıyıcı destekleri tamamlanmamış bir balkon, üzerine çıkan kalabalık bir grubun ağırlığına dayanamayarak aniden çöktü. Çökme esnasında balkonun altında bulunan ve oturan kişilerin büyük kısmı enkaz altında kaldı.

Batmanburada.com'un haberine göre, meydana gelen kazada 12, 17 ve 26 yaşlarında üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.