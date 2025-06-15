Buğday tarlasında yangın! Alevler 150 dekar alanı küle çevirdi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarla birlikte kısa sürede yayılarak çevredeki diğer tarlalara da sıçradı. Dumanlar Saros Körfezi’ne kadar ulaşarak, Mecidiye ve Erikli sahillerinden de görüldü.

Yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Keşan Belediyesi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangının kontrol altına alınmasında kritik rol oynadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangının etkisi büyük oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 150 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Ayrıca tarlaların kenarında bulunan çok sayıda ağaç da alevlerden etkilendi.