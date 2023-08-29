Batman'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Batman'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
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 Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bebek gören görevlinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu - Resim : 1

BATMAN MEZARLIKTA YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ!

Yapılan incelemede, yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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# Batman # batman
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