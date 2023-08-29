Batman'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bebek gören görevlinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BATMAN MEZARLIKTA YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ!

Yapılan incelemede, yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri soruşturma başlattı.