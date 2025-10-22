Batman’da sağanak sonrası 40 köyde heyelan! Araçlar mahsur kaldı, yollar kapandı

Batman’ın Sason ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, 40’tan fazla köy ve mezra yolunda heyelana yol açtı. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Batman’da sağanak sonrası 40 köyde heyelan! Araçlar mahsur kaldı, yollar kapandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Batman’ın Sason ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, çok sayıda köy ve mezra yolunda heyelanlara neden oldu.

Batman’da sağanak sonrası 40 köyde heyelan! Araçlar mahsur kaldı, yollar kapandı - Resim : 1

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından, bölgede başlayan sağanak, 40’ı aşkın köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle yamaçlardan kopan kayalar yolları kapattı, dereler taştı.

Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kurtarma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor.

Batman’da sağanak sonrası 40 köyde heyelan! Araçlar mahsur kaldı, yollar kapandı - Resim : 2

Altında düşüş devam edecek mi? Uzman 'Tekrardan yeni yükselişler beklemekteyiz' diyerek uyardıAltında düşüş devam edecek mi? Uzman 'Tekrardan yeni yükselişler beklemekteyiz' diyerek uyardıAltın Fiyatları
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! 23 Ekim kesinti listesi ilçelere göre açıklandıİstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! 23 Ekim kesinti listesi ilçelere göre açıklandıElektrik Kesintisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

heyelan sağanak yağış batman
Günün Manşetleri
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
81 ilde denetim! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
Çok Okunanlar
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Skorlar ve sürpriz sonuçlar Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Skorlar ve sürpriz sonuçlar
ABD, Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı
Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek!
Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti! Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti!