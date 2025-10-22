Batman’da sağanak sonrası 40 köyde heyelan! Araçlar mahsur kaldı, yollar kapandı

Batman’ın Sason ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, çok sayıda köy ve mezra yolunda heyelanlara neden oldu.

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından, bölgede başlayan sağanak, 40’ı aşkın köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle yamaçlardan kopan kayalar yolları kapattı, dereler taştı.

Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kurtarma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor.