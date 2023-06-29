Bayburt'ta trafik kazası! 8 kişi yaralandı

Bayburt'ta gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, Bayburt-Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, F.E, idaresindeki 48 AJV 795 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 07 EKP 14 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.