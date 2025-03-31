Bayram trafiğinde son durum: Hangi yollarda çalışma var?
Ramazan Bayramı tatili süresince otoyollar ve köprülerden geçiş ücretsiz olacak. Ancak, birçok bölgede devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. İşte kara yollarında son durum…
Ramazan Bayramı tatili kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçişler ücretsiz olacak. Uygulama 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar devam edecek.
HANGİ YOLLARDA ÇALIŞMA VAR?
Bayram nedeniyle yoğunlaşan kara yollarında bazı bölgelerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin hız limitlerine uyması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.
TEM OTOYOLU: KINALI-GÜMÜŞOVA KAVŞAKLARI
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
BEYŞEHİR-ISPARTA YOLU
25-44. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler dikkatli olmalı.
ANKARA-KIRIKKALE YOLU: ÇAYKUR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI
25-27. kilometreler arasındaki çalışmalar nedeniyle yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.
DENİZLİ-SERİNHİSAR YOLU
24-28. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak ilerliyor.
KIRŞEHİR-KIRIKKALE YOLU
69-72. kilometreler arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yolunu kullanmak zorunda.
TOKAT-NİKSAR YOLU
36-38. kilometreler arasında devam eden şev tanzim çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
DİYARBAKIR-MARDİN YOLU
12-14. kilometreler arasında yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından çift yönlü olarak sürdürülüyor.
OF-ÇAYKARA YOLU
22-25. kilometreler arasındaki çalışmalarda trafik zaman zaman kısa süreli kesintiye uğrayarak tek şeritten ilerliyor.
ANTALYA-ALTINYAKA-KUMLUCA YOLU
68-69. kilometreler arasındaki heyelan ve çökme nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı