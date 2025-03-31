Bayram trafiğinde son durum: Hangi yollarda çalışma var?

Ramazan Bayramı tatili kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçişler ücretsiz olacak. Uygulama 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar devam edecek.

HANGİ YOLLARDA ÇALIŞMA VAR?

Bayram nedeniyle yoğunlaşan kara yollarında bazı bölgelerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin hız limitlerine uyması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

TEM OTOYOLU: KINALI-GÜMÜŞOVA KAVŞAKLARI

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

BEYŞEHİR-ISPARTA YOLU

25-44. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler dikkatli olmalı.

ANKARA-KIRIKKALE YOLU: ÇAYKUR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

25-27. kilometreler arasındaki çalışmalar nedeniyle yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

DENİZLİ-SERİNHİSAR YOLU

24-28. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak ilerliyor.

KIRŞEHİR-KIRIKKALE YOLU

69-72. kilometreler arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yolunu kullanmak zorunda.

TOKAT-NİKSAR YOLU

36-38. kilometreler arasında devam eden şev tanzim çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLU

12-14. kilometreler arasında yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından çift yönlü olarak sürdürülüyor.

OF-ÇAYKARA YOLU

22-25. kilometreler arasındaki çalışmalarda trafik zaman zaman kısa süreli kesintiye uğrayarak tek şeritten ilerliyor.

ANTALYA-ALTINYAKA-KUMLUCA YOLU

68-69. kilometreler arasındaki heyelan ve çökme nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.