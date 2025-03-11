Bayram yolculuğu yapacaklar dikkat! Biletinizi şimdiden alın

Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul’dan memleketlerine gitmek isteyenler bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak Büyük İstanbul Otogarı’nda henüz yoğunluk gözlemlenmiyor. Otobüs firmaları, bayram tatiline kısa süre kala taleplerin artacağını ve fiyatların yükseleceğini belirtiyor.

Otobüs firması yetkilisi Eren Evren, bayram öncesinde bilet fiyatlarının daha uygun olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar aileleriyle görüşmeye gidecek. Biz de hizmet sektöründe olduğumuz için yardımcı olacağız. Şu an hareketlilik yok. Yaklaşık 5 gün sonra başlar. Ramazan bittikten sonra insanlar gitmeye başlayacak." dedi.

BİLETLER GÜN GEÇTİKÇE PAHALANIYOR

Otobüs firmalarının aktardığına göre, İstanbul’dan farklı şehirlere yapılan seferlerde bilet fiyatları bayram yaklaştıkça zamlanıyor. Evren, "Şu an Edirne'ye otobüs bileti 450 lira civarı. 500-550 lira civarına çıkar. Şimdiden biletlerini almak isteyenler alsın. 100-200 lira fark olur. Daha uzak yerlere gidecek olanlar da şimdiden biletlerini alsın, daha avantajlı olur. En azından 300-400 lira ceplerinde kalır." şeklinde konuştu.

Başka bir otobüs firması yetkilisi Ali Altun ise, Antalya’ya olan seferlerin şu an 800 lira olduğunu ancak bayram döneminde 1200-1300 liraya çıkmasını beklediklerini söyledi.

VATANDAŞLAR ZAMDAN ŞİKAYETÇİ

Bayram tatili nedeniyle bilet fiyatlarının artacağını düşünen yolcular da şimdiden endişeli. İstanbul’dan Tokat’a gitmek için bilet alan Hasan Durmuş, "Bilet fiyatı şu an 1000 lira. Bayramda en az 200 lira daha zamlanır." diyerek fiyat artışlarından yakındı.

Bir diğer yolcu Kibar Keskin ise Ordu’nun Ünye ilçesine 915 liraya bilet aldığını belirterek, “Bayramda fiyatlar 1500-1600 lirayı buluyor. Şu an otobüslerde boş yer var ama ayın 26’sından sonra bilet bulmak zorlaşır.” dedi.

Büyük İstanbul Otogarı’ndaki firmalar, sefer sayılarını artırmalarına rağmen fiyatların düşmediğini belirtiyor. Vatandaşların mağdur olmaması için erken bilet almaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, "Yoğunluk arttıkça bilet fiyatları da artar. Bu yüzden son ana bırakmadan almak daha avantajlı olur." uyarısında bulundu.