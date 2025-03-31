Bayram ziyareti kabusa döndü: Sobadan sızan gaz bir kişiyi hayattan kopardı

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Ahmetler köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, bayram tatili için gelen çifti zehirledi.

Yakınlarının çiftten haber alamaması üzerine durum 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergün ve Belkıs Gök çifti, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 64 yaşındaki Ergün Gök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan 60 yaşındaki Belkıs Gök ise daha donanımlı bir hastaneye sevk edilerek Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.