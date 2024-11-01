Bayrampaşa'da İBB aracının karıştığı zincirleme kaza
Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, 8 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
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Bayrampaşa’da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı yol bakım aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç, yokuş yukarı çıkarken geriye doğru kaydı, 8 araca çarptı ardından devrildi.
8 aracın zarar gördüğü kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralananlar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin, hasar gören araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.