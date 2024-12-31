Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsü yandı

Bayrampaşa'da Hatay'dan Çorlu'ya gitmekte olan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsü yandı
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Hatay'dan Çorlu'ya gitmekte olan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında otobüste bulunan 24 yolcu tahliye edildi.

Alevler kısa sürede otobüsü tamamen sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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