Bebeğini çöpe atmıştı: Annenin itirafları şoke Etti

Konya'nın Meram ilçesinde, yeni doğmuş bir kız bebek çöp konteynerine terk edildi. Gözaltına alınan annenin verdiği ifadeler ise tüyler ürpertti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bebeğini çöpe atmıştı: Annenin itirafları şoke Etti
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Olay, Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, çöp atmak için çıktıklarında konteynerden gelen bebek ağlama sesini duydu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

"Korktum ve Bebeği Çöpe Bıraktım"

Bebeği bırakan anneyi tespit etmek için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki evlerde kontroller gerçekleştirdi. 2 katlı bir evde yaşayan 28 yaşındaki yabancı uyruklu H.E.S.'nin hamile olduğunu komşularından öğrenen ekipler, kadını gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşim üç yıl önce yurt dışında çalışmaya gitti. Sonrasında yabancı uyruklu bir kişi ile ilişkim oldu ve hamile kaldım. Korktuğum için evde doğum yaptıktan sonra bebeği battaniyeye sararak çöpe bıraktım" dediği belirtildi.

Kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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