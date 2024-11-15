Halı saha maçında kalp krizi: 18 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Aksaray'da futbol oynarken trajik bir olay yaşandı. Halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken fenalaşan 18 yaşındaki Berat Karaaslan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Halı saha maçında kalp krizi: 18 yaşındaki Berat hayatını kaybetti
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Olay, Sağlık Köy Yolu'ndaki bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığılan Karaaslan'ı gören arkadaşları, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç futbolcunun kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalenin ardından Karaaslan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halı saha yetkilisi, gencin yere yığılmasının hemen ardından sağlık ekiplerinin geldiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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