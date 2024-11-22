Bebeğinin biberonuna tiner, çorbasına çamaşır suyu ekledi: İtirafları kan dondurdu

Fatih’te bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan Yunus Emre, tüm müdahalelere rağmen 14 Kasım’da hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturmada, çocuğun annesi Dilek Ç. (23) ve babası Y.E. (46) hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Olayın Ayrıntıları:

Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği ve annenin çocuğuna kimsenin sahip çıkmaması nedeniyle bunalıma girdiği belirlendi. Soruşturma sırasında annenin, bebeğinin biberonuna tiner koyduğu, hatta çorbasına çamaşır suyu eklediği ortaya çıktı. İlk başta suçlamaları reddeden Dilek Ç., polis sorgusunda gerçeği itiraf ederek, “Ailem çocuğu istemiyordu. Çok bunalıma girdim. Çocuğa sürekli şiddet uygulanıyordu. Biberonuna tiner koydum, çorbasına çamaşır suyu ekledim” dedi.

Hukuki Süreç:

‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen anne Dilek Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.