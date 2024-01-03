Bedelli Askerlik Ücretleri Kaç TL Oldu? 2024 Ödeme Tablosu Belli Oldu... Bedelli Askerlik Kaç TL? Ne Kadar Ödenecek?

Bedelli askerlik ücreti için zam oranı belli oldu. Bedelli askerlik ücreti Ocak 2024 memur maaş zammı ile yeniden belirlenecek. "2024'te bedelli askerlik kaç TL oldu" sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Öte yandan bedelli askerlik ücreti için milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu.

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken memur zam oranı da yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda bedelli askerlik ücret 122 bin 351 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 49,25'lİk memur maaş zammına göre yapılan hesaplamada bedelli askerlik ücreti 2024 yılı Haziran-Temmuz dönemi için 182 bin 608 TL olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 122.351 TL

Tahmini memur maaş zammı: Yüzde 49,25

Tahmini bedelli askerlik ücreti 2024: 182.608 TL