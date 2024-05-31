Bedensel Engelliler Gençler, Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası gerçekleştirildi

Bedensel Engelliler Gençler, Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Türkiye Halter Federasyonu ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.



Yenimahalle'de düzenlenen şampiyonaya 49 sporcu katıldı.

Türkiye bedensel engelliler halter şampiyonu olan milli sporcu Nazmiye Muratlı 2005 yılından itibaren halter ile ilgilendiğini, gençlerin spora daha çok ilgi göstermesi gerektiğini ifade etti.



Bedensel engelliler halter teknik direktörü Ergün Batmaz, Milli halterci Tarık Akat, Milli Halterci Faruk Öztürk spora gösterdikleri ilgi hakkında Ulusal Kanal'a değerlendirmeler yaptı. Sporcular hedeflerini anlattı.

Ergün Batma: "Yaklaşık 46 yıldır sporun içerisindeyim ben de eski bir Avrupa şampiyonuyum, dünya ikincisiyim Avrupa ve dünya rekorlarım var, esas amacımız 2024 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz, altın, gümüş ve bronz madalyalarımızı almak için çaba sarf edeceğiz."

Tarık Akat: "2 senedir yarışıyorum bu 3. yarışmam olacak burada şampiyonluk istiyorum, iki kez Türkiye ikinciliğini elde ettim bu senede inşallah Türkiye şampiyonu olacağım"

Faruk Öztürk: "Gençler kategorisinde dünya şampiyonluğum, avrupa şampiyonluğum, dünya rekorum var, önümüzdeki 2024 Paris olimpiyatları için mücadele ediyoruz, inşallah dünyadaki ve avrupaki başarımın üstüne olimpiyatlarda da başarı göstererek taçlandırırım, hedefim dünya olimpiyat ve avrupa şampiyonluğu."