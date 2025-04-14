Belediye Başkanı Sendika Başkanını yumrukladı, işçiler vazgeçmedi: ‘Devlet işçinin yanında olsun’

Hizmet İş Sendikası Genel Sekreter Vekili Mehmet Yeşilyurt, işçilere yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tiryaki’ye seslenen Yeşilyurt, “Bu işçiye attığınız yumruğun hesabını Türk yargısı önünde vereceksiniz” dedi.

“Veysel Tiryaki’ye sesleniyorum: İşçilerden özür dile, haklarını ver. Asgari ücretle çalışmayı dayattılar, kabul etmedik. 1200 üyemizi 100 üyeye düşürdüler ama teslim olmadık. Direnişimiz sürecek.”

İşçiler, belediyenin kendilerini “işçi değil” diye hedef göstermesine ise personel kartlarını göstererek cevap verdi.

Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “Bunlar parayla tutulmuşlar, bizim işçilerimiz değiller.”

İşçiler, bu iddiaya kartlarını kameralara göstererek tepki gösterdi.

Destek vermek üzere açıklamaya katılan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan da Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanına ve AK Parti yöneticilerine sesleniyoruz. Ya siz devreye girin, işçilerin haklarını verin ya da bu direnişe neden olan belediye başkanını görevden alın. Çözüm İçişleri Bakanlığı’nın yetkisiyle mümkün.”