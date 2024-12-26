Belediye otobüsü ile tır çarpıştı: Can kaybı ve yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir belediye otobüsü, manevra yapan bir tırla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Belediye otobüsü ile tır çarpıştı: Can kaybı ve yaralı var
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Olay, 08:00 sıralarında Malıköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tırın dorsesi, virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki A.K.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yaralanan 20 yaşındaki S.Y. adlı kadın yolcu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anına tanıklık eden Arda Sarı, yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Tır manevra yaparken otobüs şoförü araya girmiş. Sonrasında tır, otobüse çarpmış. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Geldiğimizde etraf oldukça kalabalıktı. Yolcunun cesedini gördüm, çok kötü bir durumdaydı. Bir kişi de yaralandı, o da hastaneye götürüldü.”

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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