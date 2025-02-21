Belediyeden personel alımı: Zabıta olmak için gerekli şartlar neler?

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. ve 48. maddelerinde belirtilen genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

🔹 Türk vatandaşı olmak.

🔹 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

🔹 Belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

🔹 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

🔹 Görevini yapmaya engel teşkil edecek bedensel veya zihinsel rahatsızlığı bulunmamak.

🔹 İlan edilen kadrolar için belirlenen ek şartları taşımak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, başvuru sürecinde aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekmektedir:

📌 Kimlik kartı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla).

📌 Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi.

📌 KPSS sonuç belgesi (ÖSYM web sitesinden alınmış doğrulama kodlu çıktı).

📌 3 adet vesikalık fotoğraf (Biri başvuru formuna yapıştırılacak).

📌 Geçerli sürücü belgesi (Aslı veya noter onaylı örneği).

📌 Başvuru dilekçesi (Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecek).

Başvuru formu, Akseki Belediyesi’nin resmi web sitesi (http://www.akseki.bel.tr) üzerinden temin edilebilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında sadece mesai günlerinde (09:00-17:00 saatleri arasında) gerçekleştirebilecek. Başvurular, Akseki Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek.

📝 Adres: Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39, Belediye Hizmet Binası, Akseki/Antalya

📌 Detaylı başvuru kılavuzu için: Başvuru Kılavuzu

a) Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 17/03/2025 – 21/03/2025 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No : 39 Belediye Hizmet Binası Akseki/ANTALYA adresindeki Akseki Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecekler. KILAVUZ: https://media.iskur.gov.tr/100712/antalya-akseki-belediyesi-memur-ve-zabita-memuru-alim-ilani-21-03-2025.pdf