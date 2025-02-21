Belediyeden personel alımı: Zabıta olmak için gerekli şartlar neler?
Antalya’nın Akseki Belediyesi, bünyesinde görevlendirilmek üzere zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Peki, başvuru şartları neler? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar…
İlan edilen kadrolara başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. ve 48. maddelerinde belirtilen genel şartlara sahip olması gerekmektedir.
🔹 Türk vatandaşı olmak.
🔹 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
🔹 Belirtilen suçlardan mahkum olmamak.
🔹 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
🔹 Görevini yapmaya engel teşkil edecek bedensel veya zihinsel rahatsızlığı bulunmamak.
🔹 İlan edilen kadrolar için belirlenen ek şartları taşımak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların, başvuru sürecinde aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekmektedir:
📌 Kimlik kartı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla).
📌 Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi.
📌 KPSS sonuç belgesi (ÖSYM web sitesinden alınmış doğrulama kodlu çıktı).
📌 3 adet vesikalık fotoğraf (Biri başvuru formuna yapıştırılacak).
📌 Geçerli sürücü belgesi (Aslı veya noter onaylı örneği).
📌 Başvuru dilekçesi (Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecek).
Başvuru formu, Akseki Belediyesi’nin resmi web sitesi (http://www.akseki.bel.tr) üzerinden temin edilebilir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında sadece mesai günlerinde (09:00-17:00 saatleri arasında) gerçekleştirebilecek. Başvurular, Akseki Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek.
📝 Adres: Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39, Belediye Hizmet Binası, Akseki/Antalya
📌 Detaylı başvuru kılavuzu için: Başvuru Kılavuzu
a) Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 17/03/2025 – 21/03/2025 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No : 39 Belediye Hizmet Binası Akseki/ANTALYA adresindeki Akseki Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecekler. KILAVUZ: https://media.iskur.gov.tr/100712/antalya-akseki-belediyesi-memur-ve-zabita-memuru-alim-ilani-21-03-2025.pdf