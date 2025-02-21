Bir şehri aydınlatacak kaçak elektrik! Dicle elektrik 4.238 trafo tespit etti

Şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirlediği regülasyonlar çerçevesinde kaçak elektrikle mücadelesini sürdürüyor. Drone ve yapay zeka destekli denetimler sayesinde tespit edilen kaçak trafoların büyük çoğunluğunun mobil olduğu bildirildi. Yapılan hesaplamalara göre, bu trafoların tükettiği kaçak elektrik, Karaman, Kırşehir, Erzincan ve Sinop gibi nüfusu 270 binin altında olan 15 farklı ilin toplam elektrik ihtiyacından daha fazla.

EL KONULAN TRAFO SAYISI SINIRLI KALDI

Tespit edilen 4.238 kaçak trafoyla ilgili olarak, koordinat ve seri numaralarıyla birlikte savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Ancak adli prosedürlerin uzun sürmesi ve bazı kaçak trafo sahiplerinin ekiplerin gelişini önceden haber alarak trafoları yer değiştirmesi nedeniyle sadece 253 kaçak trafoya el konulabildi. Kalan trafoların farklı bölgelerde kaçak kullanımının sürdüğü belirlendi.

ŞANLIURFA İLK SIRADA, SİİRT EN AZ KAÇAK KULLANIMIN OLDUĞU İL

Kaçak trafo kullanımının en yoğun olduğu il Şanlıurfa olurken, onu sırasıyla Mardin, Diyarbakır, Şırnak ve Batman takip etti. En az kaçak elektrik kullanımının ise Siirt’te olduğu tespit edildi.