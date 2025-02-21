İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi: İşte yeni tarihler!

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının hafta sonu da süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

📌 “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim-öğretime ara verilmiştir.”

Kar yağışının İstanbul genelinde ulaşımı zorlaştırması nedeniyle alınan bu karar, öğrenci ve kursiyerlerin mağdur olmaması adına uygulamaya konuldu.