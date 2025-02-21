İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi: İşte yeni tarihler!
İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitim faaliyetlerini de aksattı. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerinde bazı kurs ve sınavların ertelendiğini duyurdu.
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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının hafta sonu da süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
📌 “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim-öğretime ara verilmiştir.”
Kar yağışının İstanbul genelinde ulaşımı zorlaştırması nedeniyle alınan bu karar, öğrenci ve kursiyerlerin mağdur olmaması adına uygulamaya konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı