Murat Ülker neden soyadını değiştirdi? Açıklama yaptı

Murat Ülker, soyadının değişim sürecini şöyle anlattı:

"Ailemizin kökeni Kırım’a dayanıyor ve Kırım’da 'Devletler Sülalesi' olarak biliniyoruz. 'Devlet' dedemiz Hacı İslam Efendi’nin aile lakabıdır. Bu anlamda, Kanuni'nin ünlü 'Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi' sözündeki 'devlet' anlamına gelir."

"1929’da Kırım’dan Türkiye’ye göç eden ailemizin, yeni Soyadı Kanunu gereği bir soyadı alması gerekiyordu. Dedemin adı İslam olduğu için, 'İslam Devlet' olma fikri ortaya çıktı. Ancak bu soyadını almak istemediler. Bir süre sonra 'Berksan' soyadı üzerinde karar kıldılar."

Murat Ülker, soyadlarının nihayetinde nasıl 'Ülker' olduğuna dair şu açıklamalarda bulundu:

"Yıllar sonra, amcam ve babam bir bisküvi imalathanesi satın aldılar. Bu imalathanenin adı 'Üçyıldız Bisküvileri' idi. Ancak, işyeri sahibi markasını vermekten vazgeçince, 'Ülker' ismi ortaya çıktı."

"Bir süre sonra, 'Ülker Bisküvileri' piyasaya girdi. Müşteriler, firma adına yazdıkları sipariş mektuplarında 'Asım Ülker' veya 'Sabri Ülker' olarak adreslemişlerdi. Yabancı müşteriler ise babama 'Mr. Ülker' diye hitap ediyorlardı. Bunu fark eden aile büyüklerimiz, markanın çok bilindiğini ve herkesin 'Ülker' ismini tanıdığını düşünerek, soyadımızı da 'Ülker' olarak değiştirmeye karar verdiler."