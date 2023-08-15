“Beni dolandırdı” demişti! CZN Burak ile babası İsmail Özdemir barıştı
Gülümseyerek paylaştığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ve CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı. CZN Burak, nihayet babası İsmail Özdemir ile barıştı.
Babasının dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ve aile şirketinden ayrıldığını açıklayan ünlü şef CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, son görüntüsüyle takipçilerini tedirgin etti. Babasıyla yaşadığı hukuki mücadele nedeniyle zorlu bir dönem geçiren CZN Burak, neredeyse tükenmiş bir haldeydi.
ÜNLÜ İSİM, ZOR GÜNLERLE BİRLİKTE GİTTİKÇE ERİMEYE BAŞLADI
Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, verdiği kilolarla dikkat çekti.
Zor günler geçirmeye devam eden Burak, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında iğne ipliğe döndüğü kareler paylaşınca sevenleri endişelendi.
CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammet Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in aralarında bir takım sorunlar olduğu ve bu durumu yargıya taşıdıkları iddia edilmişti.
BABASIYLA BARIŞTI
Fenomen işletmeci CZN Burak ile bir takım sıkıntıları olduğu iddia edilen babasını iş insanı Rizgar Sak barıştırdığı öğrenildi.