Benzin istasyonunda korkutan yangın

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde benzin istasyonunun market kısmında yangın çıktı. Yangın, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Benzin istasyonunda korkutan yangın
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gece saatlerinde İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda korkutan bir yangın çıktı.

Yangın, benzin istasyonunun market kısmında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede marketin üst katını sardı.

Benzin istasyonunda korkutan yangın - Resim : 1

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine benzin istasyonuna itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, benzin pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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