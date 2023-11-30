Besiciler Yem ve Mazot Fiyatlarından Yakınıyorlar!
Hayvan işletmeciliğinin sorunları her geçen gün daha da çıkmaz hale geliyor. Yem ve mazot fiyatları giderler arasındaki en büyük payı oluşturuyor. Aydın'da besici Ali Büyükkoç, "Çözüm bulunmazsa işletmelerin çoğu kapanır" diyor.
Aydın'ın Kuyucak bölgesinde küçükbaş hayvan üretimi yapan veteriner hekim Ali Büyükkoç, üretimdeki zorlukları sıraladı.
Yem ve mazottaki artışın önüne geçilmiyor. Üretim sekteye uğruyor. Girdilere gelen zamlar nedeniyle işletmeler büyümek yerine küçülüyor.
Besici Büyükkoç, et fiyatların kasaplarda yüksek fiyattan satıldığını ancak kendilerinden ucuza alındığını söylüyor.
Çözüm bulunmazsa besici sayısında ciddi azalış olacak.