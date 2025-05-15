Beşiktaş’ta ağaçlık alanda yangın!

Yangın, saat 13.00 sıralarında Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan yeşil alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye çalışanlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kısa sürede ağaçları ve çalıları sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bazı ağaçlar ve bitki örtüsü zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.