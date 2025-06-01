Beşiktaş’ta kan donduran cinayet: Genç kadın, arkadaşını öldürdü

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan olay, şehirde adeta şok etkisi yarattı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu matematik mühendisi Demet Çabuk, barmaid olarak çalışan arkadaşı Zilif Öztürk’ü kendi evinde karın bölgesinden 10’dan fazla kez bıçaklayarak öldürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş’ta kan donduran cinayet: Genç kadın, arkadaşını öldürdü
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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 30 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan korkunç cinayet, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 34 yaşındaki matematik mühendisi Demet Çabuk, 39 yaşındaki barmaid arkadaşı Zilif Öztürk’ü, evinde karın bölgesinden 10’dan fazla kez bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından cinayet silahı olan bıçakla birlikte evden çıkan Çabuk, ailesinin yaşadığı Kocaeli’ne giderek bir gün sonra karakola teslim oldu.

POLİS, KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Şüpheli Demet Çabuk’un Kocaeli’de verdiği ifadeyle harekete geçen polis ekipleri, Beşiktaş’taki adrese ulaştı. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Zilif Öztürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinde bıçak darbelerinin çoğunlukla karın bölgesine yöneldiği tespit edildi.

"OLAYI HATIRLIYORUM, NEDENİNİ HATIRLAMIYORUM"

İfadesinde olay anını hatırladığını ancak neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirten Çabuk, “Pişmanım” dedi. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, olayın ardından hiçbir yardım çağrısında bulunmadan evden ayrıldığı ve doğrudan Kocaeli’ne geçtiği öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Demet Çabuk, “kasten öldürme” suçlamasıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Zilif Öztürk’ün barmaid olarak çalıştığı, zanlı Demet Çabuk’un ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde matematik mühendisliği eğitimi aldığı ve aynı zamanda çift anadal yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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