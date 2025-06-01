İzmir’de çöp alarmı: 23 bin işçinin grevi dördüncü gününde krize dönüştü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi yaklaşık 23 bin işçi, 28 Mayıs gecesi başlattıkları grevi dördüncü gününde sürdürüyor. Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başlayan grev, İzmir genelinde kamu hizmetlerinin ciddi şekilde aksamasına neden oldu.

KENTİN DÖRT BİR YANI ÇÖP YIĞINLARIYLA DOLU

En fazla dikkat çeken aksama, temizlik hizmetlerinde yaşanıyor. Çöplerin toplanmaması nedeniyle İzmir’in cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Kaldırımlara ve yollara taşan çöpler, çevre kirliliğine ve yoğun kokuya neden olurken, vatandaşlar duruma tepkili. Özellikle sıcak havanın etkisiyle kentte hijyen ve sağlık endişeleri giderek artıyor.

ULAŞIMDA SEFERLER AZALDI, BEKLEYENLER ÇOĞALDI

Grevin etkilediği bir diğer hayati alan ise toplu ulaşım. Belediye otobüsleriyle sağlanan toplu taşıma hizmetlerinde sefer sayılarının azalması, duraklarda uzun kuyruklara ve gecikmelere yol açtı. Günlük yaşamda büyük zorluk yaşayan vatandaşlar, seferlerin aksaması nedeniyle ulaşımda alternatif çözümlere yönelmek zorunda kalıyor.

Grev yalnızca temizlik ve ulaşımla sınırlı değil. Belediyeye bağlı park ve bahçe düzenlemeleri, fen işleri, mezbaha hizmetleri, kreşler, aşevleri ve otopark işletmeleri de greve dahil işçilerin sorumluluğunda bulunuyor. Bu durum, kentin birçok temel hizmet alanında ciddi bir duraksamaya yol açmış durumda.