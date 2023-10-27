Beşiktaş'ta Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları Sergisi
Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde yer alan Türk Kadını Cumhuriyet'in 100. Yılında da ilham kaynağı oldu.
İstanbul Beşiktaş'ta Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘’Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları’’ adlı sergi düzenledi. Cumhuriyet'in 100. yılında Kahraman Türk Kadınları da unutulmadı.
Atatürk'ün "O ulvi, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları" sözleriyle övdüğü Türk kadınları, Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş'ın hazırladığı özel sergide anlatıldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi