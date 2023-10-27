Beşiktaş'ta Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları Sergisi

İstanbul Beşiktaş'ta Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘’Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları’’ adlı sergi düzenledi. Cumhuriyet'in 100. yılında Kahraman Türk Kadınları da unutulmadı.

Atatürk'ün "O ulvi, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları" sözleriyle övdüğü Türk kadınları, Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş'ın hazırladığı özel sergide anlatıldı.