Beşiktaş'ta Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları Sergisi

Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde yer alan Türk Kadını Cumhuriyet'in 100. Yılında da ilham kaynağı oldu.

Beşiktaş'ta Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları Sergisi
Editör: Beyza Nur Çakır

İstanbul Beşiktaş'ta Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘’Milli Mücadele'de Cumhuriyet Kadınları’’ adlı sergi düzenledi. Cumhuriyet'in 100. yılında Kahraman Türk Kadınları da unutulmadı.

Atatürk'ün "O ulvi, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları" sözleriyle övdüğü Türk kadınları, Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş'ın hazırladığı özel sergide anlatıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# milli mücadele # beşiktaş
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