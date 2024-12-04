Beyaz altında verim düşüyor: Üretici destekleme bekliyor

Denizli'de yüzde 95 oranında pamuk hasadı tamamladı. Ancak beyaz altın veriminde yüzde 25-30 oranında düşüş bekleniyor. Nedenlerini Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, açıkladı.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
Beyaz altında verim düşüyor: Üretici destekleme bekliyor
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Denizli’de pamuk hasadının %95’i tamamlanmış durumda. Ancak bu yıl üreticiyi ciddi bir verim kaybı bekliyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, pamuktaki %25-30 oranındaki verim düşüşünün başlıca nedenlerini hastalıklar, sulama problemleri ve aşırı sıcaklar olarak sıraladı.

Pamuk üretiminde destekleme fiyatı kilogram başına 1 lira 60 kuruş olarak belirlenmiş durumda ve bu rakam 3 sezondur değişmiyor. Ancak üreticiler, maliyetlerin aşırı artması nedeniyle destekleme fiyatının en az 5-6 liraya çıkarılmasını talep ediyor. Gemici, “Gübre, ilaç, mazot gibi temel girdilerdeki fiyatlar yükseldi. Pamuk şu an piyasada maliyetin altında, 20-22 lira aralığında satılıyor. Çiftçi kara kara düşünüyor” ifadelerini kullandı.

DEĞERİNİ GÖRMÜYOR

Türkiye’nin pamuk üretiminde 8. sırada yer alan Denizli, bu yıl üreticiyi memnun edemeyen bir sezon geçiriyor. Gemici, serbest piyasa anlayışının pamuk üreticisini zor durumda bıraktığını vurguladı. “Üretici artık teşvik edilmiyor. Hatta ürettiği pamuğu zararına satmak zorunda kalıyor” dedi.

DEVLETÇİ POLİTAKALAR ŞART

Pamuk gibi stratejik ürünlerin hak ettiği değeri görebilmesi ve üreticinin korunabilmesi için serbest piyasacı anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Gemici, “Devletçi bir üretim anlayışı şart. Üreticinin desteklenmesi, stratejik ürünlerde fiyat istikrarı sağlanması gerekiyor” çağrısında bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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