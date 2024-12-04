500 metal işçisi greve çıktı: Sefalet ücretlerine hayır!

İstanbul merkezli Hitachi Energy işletmesine bağlı 4 farklı fabrikada grev başladı. 500 metal işçisi halaylarla grev pankartını işyerine astı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
500 metal işçisi greve çıktı: Sefalet ücretlerine hayır!
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İstanbul merkezli Hitachi Energy’ye bağlı dört fabrikada, işçilerin zam taleplerinin karşılanmaması üzerine grev başladı. Tuzla, Dilovası, Dudullu ve İstanbul’daki fabrikalarda çalışan toplam 500 metal işçisi, halaylarla ve pankartlarla iş bırakma eylemini başlattı.

Hitachi Energy fabrikalarında, işçiler ile işveren sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İşçiler, işverenin teklif ettiği %40 oranındaki zam oranını yetersiz bularak greve çıkma kararı aldı.

Fabrika önünde açıklama yapan işçi temsilcisi, “Geçinmek, çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe taşımak ve sosyal haklarımızı korumak için bu greve başladık” dedi.

VATAN PARTİSİ'NDEN ZİYARET

Vatan Partisi heyeti de grevin ilk gününde metal işçilerin yanında olarak destek verdi:

"Etrafımızın ateş çemberi olduğu bugünlerde iç cephemizde bütün yükün bütün ağırlığın işçi sınıfının ve üreticilerin üzerinde olmasını tabii doğru bulmuyoruz. Ve her zaman ister HAK-İŞ olsun ister DİSK olsun İster TÜRK-İŞ olsun işçinin emekçinin çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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