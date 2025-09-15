Beylikdüzü’nde dehşet: Eşini pompalı tüfekle vurdu

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 09.55 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalçın Kurupınar, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Lobiden ayrılan adam kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndü. Saldırgan, kadını ayağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve ardından tedavisi için hastaneye kaldırdı.

Kadın ile saldırgan arasında daha önce uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.


SUÇ ALETİ ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçış güzergahını takip eden ekipler, Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi’nde bulunan bir çöp konteynerinin içinde pompalı tüfeği buldu.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

