Beylikdüzü'nde kamyon devrildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde D-100 kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde yaşandı.

Muammer Ç. yönetimindeki 34 PK 0824 plakalı kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Muammer Ç, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle orta şeridi tamamen kapanan D-100 kara yolunda trafik, yan yoldan kontrollü veriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# beylikdüzü # istanbul # trafik kazası
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