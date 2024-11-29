Beyoğlu'na yangın paniği

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.

Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bulunan bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.