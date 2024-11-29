Beyoğlu'na yangın paniği
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir otelin çatısında yangın çıktı. Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.
Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bulunan bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı