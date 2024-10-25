Beyoğlu'nda kaza oldu! Araç takla atarak ters döndü

Beyoğlu'nda kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada sürücü yaralandı. virajı alamayan otomobil, takla atarak ters döndü.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Beyoğlu'nda kaza oldu! Araç takla atarak ters döndü
Beyoğlu'nda kaza oldu! Araç takla atarak ters döndü
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İstanbul Beyoğlu'nda virajı alamayan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 PC 1488 plakalı otomobil, virajı alamayınca refüje çarparak takla attı.

BEYOĞLU'NDA KAZA OLDU

Beyoğlu'nda kaza oldu! Araç takla atarak ters döndü - Resim : 1

Ters dönen otomobilin sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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