Erzincan'da otomobil tıra çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da feci kaza. Erzincan'da otomobil tıra çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi ise ağır yaralandı. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Erzincan'da otomobil tıra çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Erzincan'da otomobil tıra çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
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Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ahmet Subaşı idaresindeki SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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