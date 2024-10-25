Erzincan'da otomobil tıra çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ahmet Subaşı idaresindeki SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

ERZİNCAN'DA OTOMOBİL TIRA ÇARPTI

Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.