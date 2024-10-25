Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Van'ın Erciş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Van'ın Erciş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı ares, Erciş-Van kara yolunun Sahil Yolu Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07 ALZ 619 plakalı minibüs ile 65 ABA 816 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta yaralanan 8 kişi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden biri hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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