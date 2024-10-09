Beyoğlu'nda "Öğrenci Ye" projesi başladı! Öğrenciler ücretsiz yemek yiyebilecek

İstanbul Beyoğlu'nda üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme imkanı sunan "Öğrenci Ye" projesi başladı. Üniversite öğrencileri anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebilecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Üniversite öğrencileri için önemli bir adım atıldı. "Öğrenci Ye" projesi İstanbul Beyoğlu Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi arasında imzalanan iş birliği ile hayata geçti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın öğrencilerle birlikte katıldığı tanıtım toplantısında projenin başladığı duyuruldu.

Beyoğlu'nda "Öğrenci Ye" projesi başladı! Öğrenciler ücretsiz yemek yiyebilecek - Resim : 1

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Öğrencilerimizle, gençlerimizle sürekli dayanışma halinde olacağız dedik. 'Beyoğlu'nda gönül köprüleri kuracağız' dedik. Öğrencilerle gönül köprüsü kurduk. Emeklilerle gönül köprüsü kurduk." dedi.

Beyoğlu'nda "Öğrenci Ye" projesi başladı! Öğrenciler ücretsiz yemek yiyebilecek - Resim : 2

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da açıklamasında, "Fark yaratan, ilham verebilecek bütün uygulamaları hem İstanbul'daki diğer ilçelerimizde hem de yurt çapında yaymaya çalışıyoruz." dedi.

Beyoğlu'nda "Öğrenci Ye" projesi başladı! Öğrenciler ücretsiz yemek yiyebilecek - Resim : 3

"Öğrenci Ye" uygulaması ile Beyoğlu’nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

İlk etapta aylık 76 bin 860 öğün yemek öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak.

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