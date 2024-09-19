Beyoğlu'nda yangın paniği! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısmen çökme yaşanan binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beyoğlu'nda yangın paniği! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada ara ara çökmeler oluştu.

Beyoğlu'nda yangın paniği! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Müdahale sırasında olay yerinden geçen bir otomobilin üzerinden geçtiği yangın söndürme hortumu patladı. İtfaiye ekipleri, hortumu değiştirdikten sonra müdahaleyi sürdürdü.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda ahşap bina tamamen yandı.

Söz konusu binada 27 Şubat'ta da yangın çıkmıştı. Lojman olarak kullanılan ve Nusretiye Camisi imamı ve müezzininin kaldığı belirtilen bina yangında hasar almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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