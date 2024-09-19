Sakarya'da feci trafik kazası! Otomobil şarampole devrildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Dikmen Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Y.O. idaresindeki 28 NP 483 plakalı otomobil, şarampole devrilerek ters döndü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki M.H, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı