Sakarya'da feci trafik kazası! Otomobil şarampole devrildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'da feci trafik kazası! Otomobil şarampole devrildi
Yayınlanma:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Dikmen Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Y.O. idaresindeki 28 NP 483 plakalı otomobil, şarampole devrilerek ters döndü.

Sakarya'da feci trafik kazası! Otomobil şarampole devrildi - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki M.H, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktıİstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

sakarya trafik kazası son dakika
Günün Manşetleri
Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı
Irak'ın Kuzeyine hava harekâtı
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu
İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor
KIZILELMA PT-3 bir testi daha başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti
Lübnan'da yine iletişim cihazları patladı
Çok Okunanlar
8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri 8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri
Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlandı
MİT'ten Gara'da nokta operasyon MİT'ten Gara'da nokta operasyon
Fed'in Faiz indirimi altını zirveye taşıdı: Ons fiyatı rekor kırdı Fed'in Faiz indirimi altını zirveye taşıdı: Ons fiyatı rekor kırdı
İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu