Beyşehir Gölü'nde kartpostallık manzara
Konya Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerindeki nilüfer bahçeleri adeta bir nilüfer tarlası. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Beyaz ve sarı renkte açan nilüferler güzellikleriyle büyülüyor.
Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı nilüfer çiçekleriyle şenlendi.
Beyşehir Gölü 7 km uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak biliniyor.
Milli Parkı’nda yoğun ilgi gören nilüfer bahçesi görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Tekne turlarıyla gezinti imkanının da olduğu Beyşehir gölü ziyaretçilerini bekliyor.
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