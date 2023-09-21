Beyşehir Gölü'nde kartpostallık manzara

Konya Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerindeki nilüfer bahçeleri adeta bir nilüfer tarlası. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Beyşehir Gölü'nde kartpostallık manzara

Beyaz ve sarı renkte açan nilüferler güzellikleriyle büyülüyor.

Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı nilüfer çiçekleriyle şenlendi.

Beyşehir Gölü 7 km uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak biliniyor.

Milli Parkı’nda yoğun ilgi gören nilüfer bahçesi görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Tekne turlarıyla gezinti imkanının da olduğu Beyşehir gölü ziyaretçilerini bekliyor.

7 buçuk milyon yıllık fosiller sergilenecek!7 buçuk milyon yıllık fosiller sergilenecek!Yurt
# Konya # beyşehir gölü # Nilüfer
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